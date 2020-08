Brésil : et les incendies reprirent…

On se souvient encore des images terribles, l’an dernier. La forêt amazonienne brûlait, victime d’une pratique ancestrale… La planète entière s’était inquiétée. Aujourd’hui, les feux ont repris et Covid-19 oblige, les éteindre n’est pas une priorité.

Depuis début août, les pompiers du Pantanal creusent des tranchées coupe-feu avec un tracteur pelleteuse. Objectif : tenter de limiter la propagation des pires incendies de ces dernières années dans cette région véritable sanctuaire de biodiversité, au sud de l’Amazonie brésilienne. Elle abrite les plus grandes zones humides du monde s’étendant jusqu’au Paraguay et au Brésil et compte des milliers d’espèces uniques telles que le caïman, la loutre géante, l’anaconda jaune, le jaguar ou encore le fourmilier.

Selon l’INPE, l’agence spatiale brésilienne, plus de 3600 incendies ont été observés dans cette région cette année. Une augmentation de 201% par rapport aux incendies observés l’année dernière.