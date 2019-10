Brésil : des milliers de bénévoles nettoient les plages de la marée noire

La mystérieuse marée noire qui touche plus de 2000 km de côtes du nord-est du Brésil continue de souiller des plages paradisiaques sans que les autorités ne parviennent à contenir son avancée ni à en quantifier l’impact écologique, économique ou sanitaire.

"C’est désolant et désespérant, surtout quand on connaît la région et qu’on sait à quel point l’impact sera énorme", explique l’océanographe Mariana Thevenin. Quand elle a vu les premières galettes de pétrole sur des plages de l’Etat de Bahia à la mi-octobre, la chercheuse a fondé avec des amis le groupe "Gardiens de la côte", qui a mobilisé des centaines de bénévoles pour nettoyer le littoral.

Dans tout le nord-est brésilien, région pauvre qui dépend grandement du tourisme, des milliers de personnes ont décidé de venir d’elles-mêmes ramasser le pétrole, la plupart du temps sans disposer du matériel de protection nécessaire. Sur l’immense plage de Carneiros, considérée comme l’une des plus belles du Brésil, Lula Terra, comédien et propriétaire d’une auberge, n’a pas pu retenir ses larmes devant le triste spectacle de la marée noire. "J’ai vu la plage et je me suis mis à pleurer", raconte-t-il.

Plus de 1000 tonnes de résidus d’hydrocarbure ont été recueillies, selon la Marine. Les images d’habitants ramassant le pétrole sur le sable ou dans la mer ont eu un fort impact, notamment celle d’un photographe de l’AFP montrant un jeune garçon sortant de l’eau souillée.