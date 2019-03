Brésil: David Miranda, le député homosexuel qui remplace Jean Wyllys, se dit aussi victime de menaces

« Le président élu ne nous représente pas »

David Miranda affirme avoir accepté cette fonction, car, selon lui, certains groupes de personnes au Brésil, comme la communauté LGBT, ont besoin « d’une voix » au sein du parlement brésilien.

« L’homophobie mais aussi le racisme sont de vrais fléaux dans ce pays. Cela arrive de plus en plus, car nous avons un président élu qui ne nous représente pas. Je dois me battre pour les classes sociales les moins favorisées, je dois me battre pour représenter les personnes LGBT, je dois me battre pour les femmes et je dois me battre pour la communauté noire. Mon travail, c’est d’aller au Parlement et de dialoguer avec tous pour que ces personnes soient représentées. »