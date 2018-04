Brésil: "Certaines franges de l'armée ne sont plus hostiles à une intervention militaire"

Son arrestation est imminente : la Cour suprême brésilienne a autorisé l'incarcération de l'ancien président Lula, en rejettant sa demande d'habeas corpus (la liberté fondamentale de ne pas être incarcéré sans jugement).

Lula devra donc purger une peine de douze ans et un mois de prison suite à sa condamnation pour corruption. L'ex-président continue de nier d'avoir reçu un luxueux appartement en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics, et voit par ces accusations une manière de l'empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles.

La Cour suprême a pris pas mal de temps pour rendre sa décision, et comme l'explique le professeur Frédéric Louault est spécialiste du Brésil, c'était serré entre les 11 juges. "Il y a eu 6 votes pour et 5 votes contre, et donc finalement, c'est le pour qui l'a emporté."

"Cela renforce énormément la polarisation au Brésil, puisque Lula est à la fois une icône au Brésil pour tous les legs économiques et sociaux qu'il a laissés. C'est aussi quelqu'un qui est haï par une partie de la société brésilienne, pour être un grand dirigeant de la gauche et pour avoir gouverné pour le peuple", ajoute-t-il.

Lula, symbole de la fracture de la société brésilienne

Lula est donc en quelque sorte un symbole de cette fracture dans la société brésilienne, qui ne fait que s'agrandir depuis la destitution de la présidente Dilma Rousseff. "Depuis cette destitution, la société brésilienne est divisée en deux camps, ceux qui étaient pour sa destitution, et ceux qui étaient contre, et c'est un petit peu ces deux camps qu'on retrouve aujourd'hui. Ceux qui ont défendu Dilma Rousseff, défendent aujourd'hui Lula pour éviter qu'il aille en prison, et pour qu'il puisse être candidat pour les élections d'octobre 2018, et le camp qui était pour la destitution de Dilma Rousseff, et donc qui luttait contre le parti des travailleurs qui était au pouvoir quand même depuis 2003. Ce camp-là a été engagé même dans les rues pour accélérer, finalement, le processus judiciaire, et pour que Lula aille en prison le plus vite possible."

Dans les sondages, Lula est favori des élections présidentielles : "c'est aussi ça qui fait peur à une certaine élite brésilienne, c'est le retour de Lula, et avec lui le retour du parti des travailleurs au pouvoir" explique le professeur Louault. Et sa condamnation n'empêche pas forcément sa candidature à ces élections. "Il peut même être candidat depuis la prison, cela dit, il doit attendre maintenant un jugement du tribunal supérieur électoral, puisqu'étant condamné, étant emprisonné, il a ce qu'on appelle une "fiche sale", c'est-à-dire qu'il a un casier judiciaire qui peut l'empêcher d'être candidat, mais c'est au tribunal supérieur électoral de statuer sur cela, et si jamais le tribunal supérieur électoral décide que Lula est inéligible, le parti des travailleurs aurait jusqu'au 17 septembre pour changer de candidat, alors que les élections sont prévues pour début octobre."