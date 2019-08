Brésil: Bolsonaro interdit les brûlis pour tenter de freiner les incendies en Amazonie

Amazonie : les Brésiliens sont divisés sur la gravité de la situation - JT 19h30 - 25/08/2019 A Manaus, la plus grande ville de l'Amazonie, ces incendies sont de toutes les conversations. Les feux ne sont pas visibles depuis la ville. Ils sont éloignés à plus de 800 kilomètres. Mais sur les marchés, à la plage, ou dans les foyers, chacun a son avis sur la situation. Et c'est plus nuancé qu'on pourrait le croire. Le reportage de nos envoyés spéciaux.