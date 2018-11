Brésil: Bolsonaro choisit le juge anticorruption Sergio Moro comme ministre de la Justice

Le juge "qui a fait tomber Lula"

Pour beaucoup de Brésiliens, Sergio Moro est celui "qui a fait tomber Lula". Depuis le mois d'avril, l'ex-président du Brésil, Luiz Iniacio Lula da Silva purge une peine de 12 ans et un mois de prison. Il est condamné pour corruption et blanchiment d'argent.

Jair Bolsonaro considère que Sergio Moro a bien fait son travail et il lui fait confiance pour prendre le rênes de ce ministère. "J'étais d'accord avec tout ce que Sergio Moro a proposé explique celui qui va devenir président du Brésil le 1er janvier. Il voulait une liberté totale pour combattre la corruption et le crime organisé et un ministre avec les pouvoirs pour le faire. J'ai même pensé, qui c'est, qu'une partie du Conseil de contrôle des activités financières pouvait en faire partie."