Brésil: A Rio de Janeiro, la "saudade" du carnaval

"Pour tous les amateurs de samba, pour le peuple afro-descendant, c'est un moment difficile. On n'aura pas notre moment de fête, on pourra seulement pleurer les morts", explique Nilcemar Nogueira, fondatrice du musée de la Samba.

En temps normal, les rues devraient déjà être pleines de fêtards et les écoles de samba devraient peaufiner les derniers détails de leurs somptueux défilés du dimanche et du lundi soir au sambodrome. Mais cette année, les Cariocas sont privés de la fête populaire qui fait la fierté et la réputation mondiale de Rio de Janeiro. Ils éprouvent la "saudade", cette nostalgie toute brésilienne de ces festivités qui n'ont été annulées que deux fois auparavant, en 1892 et 1912.

Avec l'annulation du célèbre carnaval de Rio de Janeiro, les vendeurs sur la plage et les magasins vendant des articles de carnaval ont perdu de nombreux clients. Ils comptent généralement sur l'énorme foule attirée par la fête annuelle. Au total, le carnaval de l'an dernier avait rapporté à la ville environ 4 milliards de réais (environ 750 millions de dollars).

Erika Priscila, propriétaire d'un magasin qui propose des articles pour carnaval, désespère: "Par rapport à d'autres années, tout est paralysé. Nous prions et sommes reconnaissants pour le peu qui continue à arriver. Mais sans carnaval, il n'y a pas de passage.", explique Erika.

Si le weekend s'annonce triste, sur la plage d'Ipanema, les habitants de Rio restent optimistes. Tiago Costa attend patiemment les célébrations de l'année prochaine: "C'est un peu bizarre de sortir avec cette pandémie, avec le chaos mondial qui règne, mais on arrive quand même à s'amuser entre amis.", confie l'étudiant.

1000 morts par jour depuis plusieurs semaines

Frappé de plein fouet par la deuxième vague de contaminations, avec plus de 1.000 morts quotidiennes depuis plusieurs semaines, le Brésil reste plongé dans une gravissime crise sanitaire, avec une campagne de vaccination chaotique et lancée tardivement. Rio est la ville la plus endeuillée du pays, avec près de 20.000 décès.

Les fêtes du carnaval représentent un cauchemar pour les épidémiologues car elles réunissent traditionnellement des foules immenses, le plus souvent acoolisées, et sans aucune distanciation sociale.

Environ 5.000 glacières du brasseur Ambev, utilisées d'habitude pour vendre des canettes de bière fraîches dans la rue, ont été distribuées dans ces centres de vaccination pour aider à maintenir les doses à la température exigée.

Rio va traquer les fêtes interdites pour le carnaval

Plus de 1.000 policiers ont été mobilisés pour faire respecter les interdictions de rassemblements. Les peines encourues vont jusqu'à un an de prison et les instruments de musique et véhicules pourront être saisis.

Les Brésiliens devront se contenter de la rediffusion des 28 défilés les plus marquants de l'histoire du carnaval sur TV Globo.