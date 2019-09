Brésil: 11 morts dans l'incendie d'un hôpital à Rio

Un hôpital a été dévasté par un incendie qui a fait au moins onze morts, avec des scènes de chaos pendant l'évacuation des victimes, à Rio de Janeiro, une ville déjà endeuillée par deux autres incendies spectaculaires en un peu plus d'un an.

Le feu, qui s'est déclaré jeudi soir à l'hôpital Badim, une clinique privée située près du stade Maracana, dans le nord de Rio, a été maîtrisé en quelques heures, mais les pompiers ont passé la nuit à rechercher des corps dans les décombres, tandis que les victimes étaient évacuées.

Le directeur de l'établissement, Fabio Santoro, a précisé que "11 décès" avait été "confirmés" et que des recherches se poursuivaient "pour retrouver un patient porté disparu".

Plus de 100 médecins ont été mobilisés pour porter secours aux victimes

L'hôpital a précisé dans un communiqué que 103 patients se trouvaient dans les locaux au moment de la tragédie et que "plus de 100 médecins ont été mobilisés pour porter secours aux victimes". Selon M. Santoro, "77 patients sont hospitalisés" dans d'autres établissements de la ville et 14 "ont pu rentrer chez eux".

Au plus fort de l'incendie, une épaisse fumée noire s'échappait du bâtiment, pendant que de nombreuses personnes étaient installées sur des matelas et des brancards dans la rue, à même le sol, en attendant les ambulances.

Les cas les plus graves ont été acheminés dans un premier temps vers une crèche située à proximité.

Pendant plusieurs heures, la situation a été absolument chaotique, le personnel soignant semblant impuissant face à l'ampleur de la catastrophe, tandis que les proches des patients attendaient des nouvelles avec angoisse.