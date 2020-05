Si ce n'est pas la guerre, c'est en tous cas l'affrontement. Donald Trump vient de signer un décret qui permettra de réguler la fameuse section 230 du "Communications Decency Act" datant de 1996. Une loi qui donne l'immunité aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube ou encore Google), sur les poursuites judiciaires liées aux contenus postés par des tiers sur ces réseaux et la liberté d'intervenir sur ces derniers. Le président donne ainsi un outil à l'administration pour se prononcer sur les politiques de modérations sur le net.

A son habitude, Donald Trump a communiqué sa décision sur Twitter avec le style emphatique qui le caractérise depuis longtemps. Son nouveau décret, selon lui, garantira la liberté d'expression et les droits des citoyens américains. Les détracteurs du président y voient une manière de marquer des points dans la controverse personnelle qui oppose le président à son réseau de communication préféré, Twitter. Depuis quelques jours, la dispute ne fait qu'enfler, tant sur le fond que sur la forme. Avec son nouveau décret, Donald Trump place le bras de fer sur le terrain législatif.

Bras de fer entre le président Donald Trump et les réseaux sociaux - © OLIVIER DOULIERY - AFP

Trump: "Le vote postal sera frauduleux"

En pied de l'une des prises de position virile que Donald Trump affectionne de lancer sur Twitter, le réseau social a ajouté une mention de régulation. Voici l'échange:

Il est IMPOSSIBLE que les votes par courrier ne soient autre chose que substantiellement frauduleux. Des boîtes postales seront volées, des votes seront fabriqués et même illégalement imprimés et frauduleusement signés. Le gouverneur de Californie est occupé à envoyer des bulletins de vote à des millions de personnes….

Assertion que Twitter a assorti de la mention:

Cherchez les faits sur les votes par correspondance.

Une remarque qui a été aussitôt interprétée par le président comme une mise en doute de ses propos et, partant, une limitation insupportable de sa liberté d'expression. La question du vote par correspondance est évidemment très sensible aux Etats-Unis, en pleine année électorale, secouée par la crise sanitaire du COVID-19 et ses conséquences sur l'économie mondiale.