Boycotter les JO : une arme diplomatique ancestrale

En 1956 , les JO de Melbourne font face à un triple boycott. L’Egypte, l’Irak et le Liban refusent de participer après l’intervention militaire du Royaume-Uni au Canal de Suez. Les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse se retirent des Jeux après l'intervention soviétique en Hongrie. Finalement, la Chine boycotte à son tour pour protester contre la participation de Taïwan.

Le premier boycott de l’histoire des Jeux modernes a lieu en 1936. Les Jeux olympiques de Berlin sont les premiers à faire face à un boycott de plusieurs athlètes et pays. En cause, l’arrivée au pouvoir du nazisme en Allemagne. Si la plupart des pays participent quand même, l’Espagne décide de faire ses propres jeux antifascistes en guise de contestation.

Boycotts des Jeux, pays non invités, scandales diplomatiques et annulations. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les Jeux olympiques se déroulent presque toujours sur fond géopolitique. Beaucoup d’éditions font face à un appel au boycott. Si les protestations sont nombreuses, les boycotts se produisent plus rarement.

“Ne faisons pas l’honneur au gouvernement chinois de recevoir des chefs d’Etat”, a-t-elle ajouté, “alors qu’un génocide est en cours”. Dans le camp chinois, on estime que “la politisation du sport nuit à l’esprit olympique et aux intérêts des athlètes”, selon le porte-parole du ministère des Affaires extérieures.

En 1976, 22 pays d’Afrique demandent au Comité international Olympique (CIO) de refuser la participation de la Nouvelle-Zélande. En cause, un voyage sportif en Afrique du Sud, pays expulsé des JO à cause de l’apartheid. Le CIO refuse la demande. Les 22 pays africains boycottent les JO de Melbourne.

Dans les années 80, les tensions entre les Etats-Unis et l’Union soviétique sont très fortes. Les deux pays sont en pleine guerre froide et souhaitent organiser les Jeux. Moscou accueille les Jeux de 1980 et Los Angeles ceux de 84. Les Etats-Unis et une vingtaine de pays boycottent les JO organisés dans la capitale soviétique. En réponse, l’Union soviétique et ses alliés boycottent ceux de Los Angeles.

Pas boycottés, mais fortement contestés

Parmi les derniers Jeux olympiques, plusieurs ont aussi fait face à des vagues de contestations. Les JO-2008 de Pékin, JO-2014 de Sotchi et les JO-2016 de Rio ont été au milieu de plusieurs controverses, souvent liées à des violations des droits humains. Si aucun n’a été boycotté au final, les Jeux olympiques n’auront pas “effacer leurs crimes”.

Avec des protestations de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, les Jeux olympiques de Pékin auront de la peine à ne pas être politiques. Boycott ou non, une chose est sûre: les Jeux n’auront pas lieu sans controverses.