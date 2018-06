Boycott de grandes marques au Maroc: le lait et l'eau de la colère

Au Maroc, de mystérieux anonymes ont lancé un mot d'ordre de boycott de plusieurs grandes marques. Relayé sur les réseaux sociaux dès le 20 avril, cet appel remporte un succès surprenant. 42% des Marocains boudent désormais l'eau Sidi Ali, le lait centrale Danone, et évitent les stations service Afriquia. La population proteste contre les prix élevés pratiqués par ces marques, dont les propriétaires sont souvent des proches de la famille royale. Les promoteurs du boycott -qui restent anonymes et ont fait circuler leur appel via les réseaux sociaux- affirment vouloir obtenir une baisse des prix en s'attaquant aux "leaders du marché" marocain.

Pour Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne depuis 2012 et spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-berbères "le mouvement est totalement inédit, c'est une forme de protestation anonyme, une sorte de jeu des Marocains vis a vis d'un régime qui est finalement assez peu à leur écoute." Retrouvez l'interview de Pierre Vermeren à la fin de cet article.

Le boycott, arme des pauvres

Le patron de la société Afriquia, Aziz Akhannouch est un milliardaire, proche du roi Mohammed VI, et par ailleurs ministre de l'agriculture. Meriem Bensalah-Chaqroun, la patronne des eaux minérales d'Oulmes, qui produit la célèbre Sidi Ali, est l'ancienne présidente de la Confédération des entreprises du Maroc.

Le boycott, c'est l'arme des pauvres, une arme efficace dans un pays où le gouvernement interdit toute manifestation organisée sans autorisation préalable. Cette résistance pacifique porte ses fruits: Danone a vu son chiffre d'affaires s'effondrer de 30 à 50 %. Sa collecte de lait dans le réseau marocain a été réduite d'un tiers. Cela concerne 120.000 éleveurs. Le gouvernement essaie de convaincre l'opinion de cesser ce boycott, au nom de la préservation de l'emploi. Mais cela ne prend pas. Le mouvement au contraire, ne fait que s'étendre.