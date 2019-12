Botswana: la chasse aux éléphants a repris, les bavures aussi

Présidentielle au Botswana : les éléphants dans la balance électorale - JT 19h30 - 22/10/2019 Le Botswana, un pays enclavé de l'Afrique Australe, se déchire à propos de ses éléphants. Ils sont 150.000. C'est la plus importante colonie d'Afrique. Ils sont même devenus l'enjeu des élections. L'actuel Président autorise à nouveau leur chasse. Son adversaire s'y oppose. Et cela au moment-même où on apprend qu'une centaine d'éléphants sont victimes de la sécheresse.