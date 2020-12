Boston Dynamics : une dernière danse avant le soulèvement des machines

Pour célébrer la fin de l’année 2020, la firme américaine Boston Dynamics, spécialisée dans la robotique, a publié une vidéo. Dans celle-ci, on peut apercevoir ses trois créations dansant sur le titre de The Contours "Do you love me" issu du film Dirty Dancing.

Vingt heures seulement après sa parution, la vidéo comptabilise plus de trois millions de vues. Et pour cause, les robots dansent le twist à en faire pâlir Patrick Swayze et Jennifer Grey, les acteurs du film.