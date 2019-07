Boris Johnson veut un Brexit en 101 jours: utopie ou réalité?

Ca y est. Après vingt ans de carrière politique, Boris Johnson s'apprête à devenir Premier ministre, parvenu à toucher ce à quoi il aspire depuis ses débuts. "Depuis tout petit, il rêve d'être roi du monde", les propos de la sœur de Johnson, recueillie par un biographe, ne viennent-ils pas étayer cette ambition d'apparence dévorante ?

L'éternel trublion de la vie politique s'est fait élire, au terme d'une campagne éclair. Campagne, soit-dit en passant, savamment orchestrée, entre gaffes et excès, intelligemment distillés, confortant sa stature de leader accessible pour ses fans, déstabilisant encore un peu plus ses nombreux détracteurs qui l'accusent d'esbroufe et d'opportunisme, "un peu comme un Trump", à qui cette dernière catégorie adore le comparer. Mais au-delà des frasques, on retiendra surtout un thème dominant, le Brexit. Pas étonnant que ce soit l'un des premiers points sur lequel, à peine élu, il s'est épanché. Réaffirmant que le 31 octobre, dans précisément 101 jours, Britanniques et Européens auraient divorcé. Plus question de jouer les prolongations, a dit, ce jour, Boris Johnson.

►►► À lire aussi : Boris Johnson, futur Premier ministre britannique: portrait d'un ambitieux

101 jours pour un Brexit

D'ici l'automne, Johnson a donc dans l'idée de renégocier l'accord passé avec Theresa May - il aura fait tout son possible pour ébranler la Première ministre et la pousser à la démission - et les Européens. Il a d'ailleurs comme souhait de gommer le fameux backstop, ce filet de sécurité qui viserait à étendre l'union douanière à tout le Royaume-Uni pour éviter le retour à une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.

Johnson rêve-t-il tout haut ? Techniquement, le plan Johnson semble ardu à mettre en pratique. Imaginez, on a mis 17 mois pour négocier un accord, comment pourrait-il être réécrit en 100 jours. Sans compter les vacances parlementaires et la mise en place des nouvelles équipes dirigeantes tant à Londres qu'à Bruxelles. D'un point de vue plus politique, ensuite, on voit mal ces dirigeants européens, qui auront mis tant de force à siffler la fin des négociations, à le faire, ce volte-face, celui qu'ils ont si ardemment refusé à Theresa May.

►►► À lire aussi : Theresa May, une Première ministre qui sort par la petite porte

Des Européens, qui semblent d'ailleurs de plus en plus convaincus par le "Hard Brexit", le fameux divorce sans accord entre l'Union et le Royaume-Uni. Le quotidien Times semble d'ailleurs déjà connaître les contours d'un plan que la Commission s'apprêterait à dévoiler. Fort de plusieurs milliards d'euros, prêts à être distribués aux pays les plus exposés en cas de séparation sans accord. Et dont la Belgique ne serait pas privée. Johnson s'est en tout cas dit prêt aussi à l'éventualité d'un divorce brutal, reste à voir si cela passerait au Parlement , où le Premier ministre ne disposera plus que d'une majorité de deux voies.

Plus de trois ans après le référendum du 23 juin 2016 qui a vu les Britanniques voter à 52% pour le Brexit, Johnson n'a-t-il pas promis un avenir radieux à son pays, quel que soit le scénario ? Reste que la perspective du "no deal" est loin de faire l'unanimité chez les conservateurs, trop d'incertitudes, encore elles, sans doute.