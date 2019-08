Boris Johnson suspend le Parlement: mais que pouvait faire la Reine d'Angleterre?

La Reine s'abstient de tout rôle politique - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

La Reine ne l’a pas fait de gaieté de cœur. Elle n’avait pratiquement pas d’autre choix que d’accepter ce report. Un refus aurait été inédit et anticonstitutionnel.

La manœuvre de Boris Johnson a mis la souveraine dans une position difficile : elle se retrouve impliquée dans une décision politique. En refusant, elle aurait pris position, mais en acceptant, elle aurait aussi joué un rôle politique, ce qu’elle a toujours veillé à éviter.

Sa Majesté règne mais ne gouverne pas

Sur le papier, le pouvoir de la Reine est réel. Mais dans les faits, c’est autre chose. Le Royaume-Uni ne possède pas de constitution à proprement parler, mais un ensemble de lois et de coutumes élaboré au cours des siècles. Et avec le temps, le rôle de la reine est devenu de plus en plus symbolique.

Le monarque est à l’origine de trois pouvoirs : exécutif, judiciaire et législatif. Il est en outre gouverneur suprême de l’Eglise d’Angleterre et chef d’Etat de 16 royaumes du Commonwealth. Le législatif est réellement exercé par les deux chambres du Parlement, les Lords et les Communes. L’exécutif est confié au Premier ministre et à son gouvernement. Bref le rôle du souverain est limité à des fonctions cérémonielles non-partisanes. Sa Majesté règne mais ne gouverne pas, comme le dit la formule. Il ou elle symbolise la nation, que ce soit dans l’hymne national, God save the Queen (ou the King), les timbres-poste, les pièces de monnaie, les billets de banque…

Les pouvoirs royaux comprennent cependant la dissolution du Parlement, la nomination du Premier ministre. D’autres pouvoirs sont ce qu’on appelle une prérogative royale : en théorie dévolus au souverain, mais en pratique exercés par le gouvernement et sur conseil du Premier ministre. Ce sont : le pouvoir de nommer et de révoquer les ministres, de réglementer la fonction publique, d’émettre les passeports, de déclarer la guerre, de faire la paix, de diriger les actions de l’armée, de négocier et de ratifier les traités, les alliances et les accords internationaux. La Reine peut aussi accorder sa grâce dans le cas d’erreurs judiciaires reconnues. Beaucoup de prérogatives royales sont tombées en désuétude ou sont transférées au Parlement, comme l’imposition de nouvelles taxes. Si légalement la Reine a le droit comme chef de l’Etat de déclarer la guerre, elle ne pourrait le faire sous peine d’être déchue du trône. Mais Elizabeth II tient à son impartialité politique et tient plus que tout à éviter toute crise, surtout une crise constitutionnelle.

Le souverain approuve aussi formellement les lois. La Reine pourrait donc bloquer ou influencer la politique britannique mais elle ne le fait pas. Elizabeth II, formée à ce rôle par Winston Churchill, se cantonne à un rôle de conseiller des Premiers ministres.

A côté de cela, Sa Majesté peut décider qui peut se marier dans sa famille, elle est (théoriquement) propriétaire des "poissons royaux", esturgeons, marsouins, dauphins et baleines du royaume, en vertu d’une loi de 1324, ainsi que des saumons et des cygnes… La Reine peut aussi voyager sans passeport, conduire sans permis et sa voiture n’a pas de plaque d’immatriculation.