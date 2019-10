Boris Johnson, Netanyahu, Irakiens, Kurdes et experts en terrorisme réagissent à la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi

C'est ici, au nord-ouest du village syrien de Barisha dans la province d'Idlib qu'Abou Bakr al-Baghdadi et 8 autres proches du groupe Etat islamique ont été tués. AFP

La mort du chef de l'organisation Etat islamique Abou Bakr al-Baghdadi est une "étape importante", mais la bataille se poursuit contre le "terrorisme", a réagi dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Pour le Premier ministre britannique, Boris Johnson, la guerre contre le groupe Etat islamique "n'est pas encore terminée" même si "la mort de Baghdadi est un moment important dans notre combat contre la terreur".

Côté irakien, on confirme les informations données par Donald Trump sur les aides étrangères, notamment celle de l'Irak, dans la traque du chef de l'EI.

"Une section spécialisée a travaillé pendant un an" et "le renseignement national a pu (...) localiser le repaire" de Baghdadi, et "grâce à cela, l'opération américaine a été menée", indique un communiqué.

Enfin, côté kurde, c'est plutôt l'inquiétude de représailles qui règne. "Les cellules dormantes vont venger Baghdadi. Donc on s'attend à tout, y compris des attaques contre les prisons" gérées par les forces kurdes, a indiqué à l'AFP Mazloum Abdi, commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS).

Partenaires de Washington durant la lutte contre l'EI en Syrie, les forces kurdes détiennent des milliers de jihadistes.

L'Etat islamique touché mais pas coulé selon les experts

Pour Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po-Paris, la mort de Baghdadi "représente un coup terrible pour une organisation dont il avait été proclamé 'califat' en 2014". "Il n'est pas cependant certain", confie-t-il à l'AFP, "qu'une telle perte symbolique affecte fondamentalement la direction opérationnelle de Daech, depuis longtemps aux mains de professionnels aguerris". "En ce sens, cette disparition pourrait avoir à terme un moindre impact que n'en avait eu pour Al-Qaïda l'élimination d'Oussama Ben Laden", dit-il.

A Bagdad, le chercheur Hicham al-Hachémi, l'un des meilleurs spécialistes des mouvements djihadistes dans la région, estime que "le plus probable est que la mort d'al-Baghdadi créé un moment de silence et une pause dans les attaques terroristes, comme cela avait été le cas après l'assassinat d'Abou Omar al-Bagdadi", ancien chef d'Al-Qaïda en Irak, dont est issu l'EI, tué en 2010. A l'époque, précise-t-il à l'AFP, "Al-Qaïda avait eu besoin de quatre mois pour réactiver ses opérations".