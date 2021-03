Boris Johnson confronté à la grogne en Irlande du Nord à cause du Brexit

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est trouvé confronté vendredi, lors d'une visite en Irlande du Nord, au mécontentement croissant dans la province britannique au sujet des conséquences du Brexit.

Favorable à un abandon pur et simple des contrôles sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne, la Première ministre nord-irlandaise Arlene Foster (DUP, unioniste) a jugé "intolérable" les dispositions entrées en vigueur depuis le 1er janvier.

De son côté, la vice-Première ministre Michelle O'Neill (Sinn Fein, le parti républicain favorable à la réunification de l'Irlande), a refusé d'accueillir Boris Johnson lors de son arrivée à Belfast, lui reprochant son "approche téméraire et partisane" vis-à-vis du protocole nord-irlandais.

Mettre la paix en péril

Partie intégrante de l'accord de divorce entre Londres et Bruxelles, ce texte est destiné à éviter le retour d'une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, membre de l'UE. Cela risquerait de mettre en péril la paix signée en 1998 après trois décennies de conflit meurtrier entre loyalistes, attachés à la couronne britannique, et républicains.

A peine deux mois plus tard, des décisions unilatérales du gouvernement de Boris Johnson, qui a repoussé certains contrôles sur les arrivées de marchandises de Grande-Bretagne dans la province, ont suscité colère et préparation d'une riposte judiciaire du côté européen.

Depuis l'entrée en vigueur du protocole, la police a mis en garde sur l'atmosphère "fébrile" qui monte dans la province. Le mois dernier, des menaces contre le personnel chargé de mener les contrôles ont justifié leur retrait temporaire.

L'incident a ravivé le souvenir des trois décennies des "Troubles", qui ont fait 3.500 morts.