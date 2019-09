Boris Johnson accusé d'attouchement, parfum de scandale au congrès des Tories

Boris Johnson ne répond pas à la question sur les attouchements dont il aurait été l'auteur -... Traduction journaliste: "Il a été dit que vous avez touché la cuisse d'une femme lors d'un déjeuner sans sa permission, n'est-ce pas ?" - "Non, et je pense que ce que le public veut entendre, c'est ce que nous faisons pour niveler et unir le pays. Et les annonces que nous faisons aujourd'hui, les annonces que fera Sajid Javid, le chancelier, concernent l'infrastructure, un programme routier fantastique, 25 milliards (£) d'investissements routiers dans l'A66, la M68, (A)46, dans le pays. Je pense que ce que nous faisons avec les autobus est peut-être encore plus révolutionnaire. Lorsque je dirigeais Londres, nous avons massivement augmenté le nombre d'usagers dans les autobus en améliorant le service et en ayant le paiement automatique sans contact, les cartes Oyster. Tous les bus du pays seront sans contact. Nous travaillons avec les conseils municipaux pour qu'ils améliorent les routes et en créent de nouvelles et nous aurons des autobus électriques à faible émission de carbone partout où nous le pourrons. Un super système d'autobus, mais aussi certaines villes ne seront plus que des autobus à zéro carbone. Et je sais que les bus, si vous parlez à un Transport for London, les bus transforment la vie des gens. Vous avez un bon itinéraire d'autobus qui vous donne accès à l'emploi d'une manière qu'aucun autre mode de transport ne peut avoir, de sorte que les autobus sont essentiels. Troisièmement, la dernière chose, c'est le haut débit (gigabit) à large bande. La connectivité ne suffit pas dans ce pays. C'est une honte absolue que le haut débit gigabit soit désormais disponible en Espagne, par exemple, pour la majorité de la population. Nous n'avons qu'environ 7 % du Royaume-Uni complètement branché, branché, quel que soit le mot que je veux, nous allons le faire d'ici 2025."