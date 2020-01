Bolton écrit que Trump voulait lier aide à l’Ukraine et enquête sur Biden

L’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton affirme dans un manuscrit que le président américain Donald Trump souhaitait geler une aide militaire à l’Ukraine jusqu’à ce que Kiev enquête sur son rival potentiel à la présidentielle Joe Biden, écrit dimanche le New York Times.

Les démocrates ont rapidement réagi à cet article du quotidien américain pour réclamer que M. Bolton, et d’autres personnes occupant des postes importants au sein de l’administration Trump, soient convoqués pour témoigner au procès en destitution du milliardaire en cours au Sénat. Ils souhaitent également que Mick Mulvaney, directeur de cabinet du président, témoigne.

Faisant référence à l’ouvrage non publié de M. Bolton, le NYT avance que l’ancien magnat de l’immobilier avait confié à M. Bolton son refus de verser une aide de 391 millions de dollars à l’Ukraine, tant que les autorités ukrainiennes ne l’aideraient pas en lançant une enquête sur le démocrate Joe Biden et sur son fils Hunter, qui siégeait au conseil d’administration d’un groupe gazier ukrainien. La Chambre des représentants, aux mains des démocrates, a mis le président en accusation le 18 décembre. Le Sénat, contrôlé par les républicains (53 sièges sur 100), est chargé de décider d’une éventuelle destitution au terme du procès en cours. L’ex-homme d’affaires new-yorkais est mis en accusation pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.