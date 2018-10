Bolsonaro: des milliers de Brésiliens dans la rue pour dire "EleNão" (pas lui)

Des milliers se personnes sont descendues dans les rues de São Paulo, la capitale économique du Brésil, sous le slogan #EleNão (traduisez "pas lui"). Lui, c'est le nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro élu il y a quelques jours à peine à la tête du Brésil. Un président qui ne fait pas du tout l'unanimité tant son profil est particulier. L'homme, nostalgique de la dictature, veut faciliter la possession d'armes à feu, la défense de l'environnement et des paysans sans terre l'importent peu et ses propos misogynes sont encore dans toutes les mémoires.

"Il ne me représente pas ! Je suis une femme noire, pauvre, lesbienne. Donc il ne me représentera jamais." C'est le cri du cœur de Fernanda Antunes. Cette jeune femme est dans les rues de São Paulo, comme des milliers d'autres, pour exprimer son mépris vis-à-vis du nouveau président du Brésil. Elle se souvient très bien du jour où Jair Bolsonaro a déclaré à une députée qu'elle ne "méritait pas" qu'il la viole. Le tout au cœur de l'hémicycle du parlement, devant les caméras.

Renade fait référence au passé de Jair Bolsonaro, ancien soldat et surtout nostalgique des années de dictature militaire au Brésil (1964-1985). On parle alors des "années de plomb" pendant lesquelles les opposants politiques sont réprimés, grâce notamment à la mise en place d'un régime pénal d'exception.

Dans la foule, Renade est préoccupée. "Nous avons déjà vécu des moments comme ceux-là explique la jeune femme. L'histoire se répète et les gens ne s'en rendent pas compte. Le monde entier nous met en garde et nous, au Brésil, nous gardons les yeux fermés".

Jair Bolsonaro entrera en fonction le 1er janvier 2019 - © MAURO PIMENTEL - AFP

Deux mois pour former un gouvernement

Jair Bolsonaro entrera en fonction le 1er janvier. Il a donc deux mois pour former son gouvernement. La composition exacte semble avancer. Selon Gustavo Bebianno, un proche de Bolsonaro, 80% des postes de ministres seraient déjà attribués. Concernant les grandes lignes de sa politique, c'est moins clair. Il compte notamment mettre en place un grand ministère de l'Economie, qui réunira les ministères actuels des Finances, de la Planification, de l'Industrie et du Commerce extérieur. Il envisage la fusion des portefeuilles de l'Agriculture et de l'Environnement.

Cette perspective a très vite été critiquée par des associations écologistes. Bolsonaro est proche de "bancada ruralista", le lobby des importants propriétaires terriens qui cultivent le soja, le maïs ou la canne à sucre. La crainte: que cela mène à plus de déforestation. "Il est impossible de sortir de la crise économique en détruisant l'Amazonie, en la réduisant ou en augmentant les émissions de gaz à effet de serre explique Mauricio Voivodic, directeur exécutif de WWF Brésil. Si cela se produit, cela aura un effet inverse sur notre croissance économique."

Adoucir la législation sur les armes

Dans ce pays où un meurtre est commis toutes les 10 minutes, le nouveau président a sa solution: adoucir la législation sur les armes à feu pour permettre à chaque brésilien de se promener armé."Vous pouvez être sûr que cela entraînera une réduction du nombre de criminels explique Jair Bolsonaro. Parce que si un camionneur est armé, il réagira quand quelqu'un lui volera son pneu. Il donnera l'exemple. Si le criminel est abattu par le camionneur, ce sera de la légitime défense. Le camionneur répondra de ses actes mais ne sera pas puni. Il est certain que la violence diminuera."

Pas sûr que l'argument fasse taire ses détracteurs qui promettent de continuer à descendre dans la rue régulièrement.