Bolsonaro déchaîne la colère des militants des droits des indigènes: "Ils deviennent de plus en plus des êtres humains comme nous"

Dans une émission hebdomadaire sur Facebook, le président brésilien Jair Bolsonaro a parlé de la création du Conseil de l’Amazonie et de la façon dont il protégera les ressources de la forêt et des terres indigènes. Mais lors de l’entretien, il a suscité l’indignation des militants pour les droits des indigènes en déclarant : "Les Indiens changent sans aucun doute… Ils deviennent de plus en plus des êtres humains comme nous".

En réponse, la coordinatrice exécutive de l’Articulation des peuples indigènes du Brésil, Sonia Guajajara, a averti qu’elle allait poursuivre Jair Bolsonaro pour racisme, sans toutefois préciser quand.

"Nous, les peuples indigènes, les créateurs de cette terre, exigeons le respect ! Bolsonaro enfreint une fois de plus la Constitution en niant notre existence en tant qu’êtres humains. Nous devons en dire assez à cet homme pervers", a tweeté Guajajara.