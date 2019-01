Bolivie: l'ex-militant italien Cesare Battisti a été arrêté

Sa vie n'a été que cavale et cachettes. L'ex-militant d'extrême gauche italien Cesare Battisti, en fuite depuis le mois de décembre, a été capturé en Bolivie. L'homme devrait être livré par le Brésil (où il s'était caché de longues années) à l'Italie où il a été condamné à une peine de prison à vie.

"Le terroriste italien Cesare Battisti a été arrêté en Bolivie cette nuit (de samedi à dimanche) et sera ramené d'ici peu au Brésil, d'où il sera probablement envoyé en Italie pour purger sa peine à perpétuité, en accord avec la décision de la justice italienne", a twitté Filipe G. Martins, le conseiller spécial du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro pour les affaires étrangères.

Capturé grâce à Interpol

Selon les médias brésiliens et le quotidien italien Corriere della sera, le fugitif âgé de 64 ans a été intercepté dans la ville de Santa Cruz de la Sierra. La police d'Etat italienne a indiqué que l'arrestation avait été réalisée par une équipe de policiers italiens et boliviens, tout en notant le rôle "fondamental" joué par la section antiterrorisme italienne ainsi que par la coopération policière internationale. L'homme portait une fausse barbe et une fausse moustache. Il avait en sa possession un document d'identité brésilien à son nom.

A chacun son tweet

"Battisti est détenu! La démocratie est plus forte que le terrorisme", a twitté dimanche Antonio Bernardini, ambassadeur d'Italie au Brésil.

Le fils du nouveau président brésilien, le député Eduardo Bolsonaro, s'est lui aussi exprimé sur le même réseau social, en italien et avec une photo de Battisti: "Le Brésil n'est plus une terre de bandits. Matteo Salvini (ministre de l'Intérieur italien, ndlr), le 'petit cadeau' va arriver".