Boeing va reprendre sa production, de quoi réjouir ses fournisseurs, dont la Sonaca

L’annonce a été faite la nuit dernière aux Etats-Unis : après plusieurs semaines d’interruption, Boeing va reprendre sa production d’avions commerciaux à partir de lundi prochain. C’est bien d’une reprise graduelle dont il est question, sur les différents sites de Seattle, dans l’Etat de Washington, où sont assemblés le 737, le 747, le 767, le 777 et une partie des 787. Le site de production situé en Caroline du Sud va quant à lui rester fermé pour une durée encore indéterminée.

C’est une très bonne nouvelle pour la Sonaca, où le travail a déjà repris en partie à Gosselies mais aussi sur plusieurs des 29 autres sites répartis dans le monde. " On avait tout arrêté le 18 mars ", explique Bernard Delvaux, le CEO de la Sonaca, " tout le monde avait été mis en chômage économique, à savoir les ouvriers, les employés, les cadres, les membres du comité de direction, et puis, une semaine plus tard, nous avons très progressivement redémarré avec quelques fonctions exceptionnelles, pour terminer des produits qui étaient quasiment finis, pour expédier des produits terminés, pour répondre à des demandes urgentes de la part de certains clients, etc. Sur les 1500 personnes de Gosselies, on avait déjà remis au travail une trentaine de personnes, et aujourd’hui, on tourne aux environs de 200 personnes, ce qui reste bien sûr une proportion relativement faible de notre effectif mais on est remonté doucement en régime ". Cela a aussi permis à l’entreprise de redéfinir les procédures de fabrication et les postes de travail, pour respecter totalement les contraintes sanitaires imposées. La cantine a par exemple été fermée, tout est fait pour éviter que les gens se croisent et les postes de travail sont plus espacés les uns des autres, il y a aussi un nettoyage entre les pauses. " Certains postes nécessitaient que l’on travaille à plusieurs, sur le même produit, sans pouvoir respecter la distance d’1 mètre 50, on a développé toutes sortes de techniques avec du plexiglas ou encore des toiles étanches, ce qui permet que les gens soient plus proches et puissent se voir et travailler ensemble tout en étant séparés par une paroi physique" ajoute Bernard Delvaux, qui précise que tout cela a été fait en concertation avec la médecine du travail, le comité d’hygiène et les syndicats.

Les procédures sont différentes sur chacun des autres sites en fonction des contraintes établies par les pays dans lesquels ils se trouvent et aussi de la propagation de l’épidémie : "On s’est totalement arrêté en Chine pendant trois semaines mais on a maintenant redémarré complètement ; le site du Canada est aujourd’hui à l’arrêt, il reprendra la semaine prochaine à 50% ; en Roumanie, cela fonctionne à 100% ; aux Etats-Unis, il ne nous restait qu’environ 20% d’activités sur toutes nos usines américaines, mais grâce à la reprise de Boeing, on va pouvoir redémarrer aussi ".