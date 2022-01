Boeing ukrainien abattu à Téhéran : l'Iran dit avoir commencé à indemniser des familles

L'Iran a commencé à indemniser certaines des familles de victimes du crash d'un avion de ligne ukrainien abattu "par erreur" au-dessus de Téhéran il y a deux ans avec 176 personnes à bord, a indiqué vendredi le ministère iranien des Affaires étrangères.

"Le ministère des Transports a effectué des versements à un certain nombre de familles (de victimes) conformément à la règlementation en vigueur", a déclaré le ministère dans un communiqué publié à l'occasion du deuxième anniversaire du drame.

150.000 dollars par famille

Selon l'adjoint au chef de l'Aviation civile iranienne, Arash Khodaï, cité vendredi par l'agence officielle Irna, "la somme de 150.000 dollars a été versée" à certaines familles et "le processus a été lancé pour d'autres familles". Cette indemnisation "ne les empêche pas de poursuivre l'affaire en justice", a-t-il précisé.

Le 8 janvier 2020, les forces armées iraniennes avaient abattu le Boeing assurant le vol PS752 d'Ukraine International Airlines entre Téhéran et Kiev, causant la mort de 176 personnes, en majorité des Iraniens et des Canadiens, parmi lesquels beaucoup de binationaux. Elles n'ont reconnu que trois jours plus tard avoir abattu l'appareil "par erreur".

En 2020, l'Iran avait dit vouloir verser "150.000 dollars ou l'équivalent en euros" à chacune des familles de victimes de l'accident. Cette annonce avait été vivement critiquée, notamment par Kiev et par le chef de la diplomatie canadienne de l'époque, François-Philippe Champagne.