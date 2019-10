Boeing 737-Max : Dennis Muilenburg, un patron sur la sellette

Dennis Muilenburg est entendu depuis ce matin par les représentants du Congrès à Washington. Le boss est dans une mauvaise passe.

"Nous avons déjà tiré les leçons et continuons d’en tirer de ces accidents", a-t-il déclaré aux sénateurs avant d’ajouter : "Nous savons que nous avons fait des erreurs et avons eu faux sur certaines décisions. Nous endossons la responsabilité et allons rectifier le tir".