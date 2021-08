Bodrum, Antalya... : touristes et habitants évacués devant l'avancée des incendies en Turquie

Touristes étrangers et habitants turcs ont été évacués de leurs hôtels et domiciles dimanche dans le sud de la Turquie face à la progression des incendies qui ravagent le pays depuis cinq jours et ont fait six morts.

Dans la station balnéaire huppée de Bodrum, un quartier a été évacué, alors que les flammes étaient attisées par des vents forts provenant du district de Milas situé à proximité, a rapporté la chaîne de télévision CNN Turquie.

Incapables de prendre la route, 540 personnes ont été évacuées par bateau, selon la chaîne.

Dans la ville touristique d'Antalya, d'autres évacuations ont également eu lieu, selon la chaîne NTV, qui a montré des images de fumées noires enveloppant des maisons.

Les pires incendies depuis une décennie