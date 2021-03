Birmanie: quel avenir pour le mouvement de contestation?

Canons à eau, gaz lacrymogènes et même tirs à balles réelles : ce week-end, la violence des forces de sécurité birmanes est montée d’un cran face aux manifestants "pro-démocratie" qui protestent depuis un mois à travers le pays. Selon l’ONU, 18 personnes sont mortes ce dimanche. Ce qui en fait le jour le plus sanglant depuis le début des protestations.

Entre jeux de pouvoir et aspiration à la démocratie, que se passe-t-il exactement en Birmanie ? On fait le point.

Un coup d’Etat synonyme de "retour dans le passé"

Le 1er février dernier, un coup d’Etat militaire a renversé le gouvernement du pays. Pour se justifier, l’armée a évoqué des fraudes aux dernières élections, favorables au parti d’Aung San Suu Kyi. La dirigeante, elle, a été arrêtée sous d’obscurs motifs et assignée à résidence.

Depuis ce coup de force, d’importantes manifestations secouent tout le pays. Trois doigts levés vers ciel – un geste inspiré du film Hunger Games - des milliers de manifestants se sont mis à battre le pavé malgré la répression violente des forces de sécurité.

"C’est l’entièreté de la société civile qui s’implique. Travailleuses textiles, étudiants, infirmières, médecins… et même quelques policiers,” explique Gaëtan Vanloqueren, professeur invité à l’ICHEC en économie et politique de développement.

En parallèle aux manifestations, c’est en effet tout un mouvement de désobéissance civile qui s’est mis en place. Des gens faisaient par exemple "semblant de tomber en panne de voiture sur la route, simultanément, pour empêcher les convois militaires de passer", raconte Gaëtan Vanloqueren.

Peu de Birmans souhaitent vivre un retour en arrière

Pour ces "désobéissants", ce coup d’Etat militaire est un retour dans le passé qu’ils refusent d’accepter. Depuis son indépendance en 1948, la Birmanie a vécu plus des 3/4 de son histoire sous le joug de la junte militaire. Pendant cette période, "le pays a stagné sur tous les plans. Et aujourd’hui, peu de Birmans souhaitent un retour en arrière et vivre une régression politique, voire économique," explique Sophie Boisseau du Rocher, chercheuse associée au Centre Asie de l’IFRI.

Depuis 2011, la Birmanie avait entamé une transition démocratique parce que le pouvoir militaire s’était rendu compte que le pays "devait s’ouvrir, sinon il allait avoir un retard irrécupérable sur les autres régions", explique Gaëtan Vanloqueren. "La population a ainsi pu goûter aux plaisirs d’une société plus libre et profiter d’un certain développement économique."

Une histoire de "privilèges"

Aujourd’hui, les Birmans qui manifestent craignent que tous les progrès entamés ces dernières années soient stoppés net. Et ça, uniquement pour "satisfaire les ambitions et les intérêts de quelques-uns", note Sophie Boisseau du Rocher. "Car ne nous trompons pas", ajoute-t-elle, "à la tête de l’Armée, il y a un petit groupe de quelques centaines de personnes au maximum qui veulent retrouver leurs privilèges."

Par contre, continue-t-elle, "c’est dramatique pour l’ensemble de la population".

Dans cet élan actuel de protestation, "même si l’attachement à Aung San Suu Kyi est certain, on trouve avant tout le refus du peuple birman d’être à nouveau dirigé par l’armée," analyse Gaëtan Vanloqueren.

Rohingyas et rapports de force

Ces dernières années, la Birmanie a pu se définir comme un pays "semi-démocratique". Des élections démocratiques ont eu lieu mais l’Armée n’a jamais totalement abandonné les rênes du pouvoir. Ainsi, la junte militaire se gardait notamment le privilège de nommer trois ministres et 25% des membres du Parlement.

Aung San Suu Kyi a accepté de faire un pas vers l’Armée en tolérant ces conditions. "C’était une décision louable qui a été saluée", explique Gaëtan Vanloqueren. Mais d’autres concessions accordées à l’Armée questionnent le professeur. "Lorsque l’Armée birmane s’est rendue coupable de violences à intention génocidaire envers les Rohingyas [minorité musulmane], Aung San Suu Kyi a nié les faits. Ce qui est incompréhensible", ajoute-t-il. "Certains analystes y ont vu une stratégie de 'realpolik' afin de protéger le gouvernement civil face à l’armée."