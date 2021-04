Birmanie : plus de 12.000 déplacés ont fui les raids aériens de l'armée

Plus de 12.000 déplacés ont fui les raids aériens menés par l'armée birmane ces derniers jours, a assuré samedi une faction ethnique rebelle, déplorant aussi "de nombreuses victimes" et "la destruction d'écoles et de villages".

"Plus de 12.000 civils ont fui ce qui cause une crise humanitaire majeure", a indiqué l'Union nationale Karen (KNU), l'un des plus grands groupes armés du pays.

Ripostant au bain de sang des forces de sécurité contre les opposants au coup d'Etat du 1er février, la KNU s'était emparée la semaine dernière d'une base militaire dans l'Etat Karen dans le sud-est du pays.

L'armée avait riposté en menant des raids aériens entre le 27 et le 30 mars, ciblant des places-fortes de la KNU, une première depuis une vingtaine d'années dans cette région.

"Beaucoup de civils sont morts dont des mineurs et des étudiants. Des écoles, des maisons et des villages ont été détruits", a relevé la KNU.

"Nous exhortons toutes les minorités ethniques du pays (...) à engager des actions fortes et à prendre des sanctions" contre les responsables.