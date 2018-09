Birmanie: la liberté d'expression des journalistes toujours plus menacée

Plusieurs dizaines d'activistes et de journalistes se sont rassemblés ce dimanche à Rangoun pour demander la libération de deux journalistes de Reuters condamnés à 7 ans de prison pour leur enquête sur un massacre commis contre la minorité musulmane des Rohingyas.

Ballons noirs à l'effigie des deux journalistes emprisonnés - © AFP Les noms des deux journalistes de Reuters, Wa Lone et Kyaw So Oo, sont scandés à plusieurs reprises. "Le droit à l'information est notre combat" répètent les manifestants. Dans ce parc de Rangoun, la colère est forte. Htet Khaing Soe est un activiste, défenseur de la liberté d'expression: " En tant que citoyen, je sens que nous n'avons aucune liberté de presse ici. On ne peut pas avoir des informations exactes. Et la liberté d'expression est menacée depuis longtemps, même avant le cas des journalistes de Reuters. Par exemple, si nous postons un message sur notre page Facebook, nous aurons un problème. Il y a plein de lois qui nous menacent."

Ce jeune Birman est d'ailleurs poursuivi en justice pour avoir participé à un rassemblement interdit au mois de mai, un rassemblement pour demander la paix dans le pays. En Birmanie plusieurs lois répressives sont encore utilisées contre les activistes et les journalistes et depuis que la Ligue Nationale pour la démocratie est au pouvoir, elles n'ont quasiment pas été amendées. Aucune moi ne protège les journalistes et, pour eux, c'est même devenu plus difficile de travailler ces derniers mois en Birmanie comme nous l'explique Jpaing: "Le problème c'est l'opinion du gouvernement sur les journalistes. Ils nous voient comme des personnes qui écrivent des informations fausses et qui les critiquent sans cesse. Et ces critiques influencent le public. Nous sommes de plus en plus menacés sur les réseaux sociaux. Ceux qui soutiennent les militaires nous attaquent en disant qu'on se fait de l'argent en vendant des informations à des journaux étrangers. Même maintenant, pendant cet événement, nous sommes surveillés."

Birmanie:manifestation pour demander la libération des deux journalistes Reuters - © AFP

Une des lois les plus utilisées contre la liberté d'expression est celle qui punit la diffamation en ligne, un terme très vague. La loi a été utilisée contre des citoyens qui se plaignaient de la justice ou dénonçaient la corruption par exemple. Le nombre de poursuite en justice a explosé depuis que le gouvernement de 'Aung San Suu Kyi est au pouvoir: 97 cas aujourd'hui contre 21 sous le gouvernement précédent, issu de la junte militaire. Yin Yadanar Thein travaille pour Free Expression Myanmar: " Très peu de députés nous aident à la Ligue Nationale pour la démocratie. Ils disent: nous devons protéger notre réputation et celle d'Aug San Suu Kyi. Avec le gouvernement précédent, on pouvait discuter car comme ils étaient issus des militaires, ils voulaient améliorer leur réputation. Mais celui de la LND est arrivé au pouvoir avec déjà beaucoup de soutien de la part de la communauté internationale et des Birmans, et c'est cela la différence." La jeune femme milite aussi pour une réforme de la justice... Sur les 118 poursuites en justice pour diffamation, 100% des accusés ont été condamnés.