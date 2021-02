Birmanie : la junte multiplie les arrestations, la pression internationale augmente

Apparition de comités citoyens anti-junte, manifestations toujours massives, résolution à l'ONU: alors que les arrestations d'opposants se multiplient en Birmanie, la pression augmente sur les militaires au pouvoir depuis le coup d'Etat du 1er février pour un retour rapide à la démocratie et la libération d'Aung San Suu Kyi.

La mobilisation contre le coup d'Etat se poursuit samedi, avec de nouvelles manifestations enclenchées dès le matin. Vendredi, ils étaient encore des centaines de milliers de manifestants dans les rues, malgré les nombreuses arrestations ordonnées par la junte.

Depuis le putsch du 1er février, "plus de 350 responsables politiques, représentants de l'Etat, militants et membres de la société civile, y compris des journalistes, des moines et des étudiants ont été placés en détention", a relevé l'ONU lors d'une session extraordinaire de son Conseil des droits de l'homme, jugeant "inacceptable" l'usage de la violence contre des manifestants.

Lors de cette réunion, le régime des généraux a été mis sous pression avec l'adoption d'une résolution exigeant la libération immédiate d'Aung San Suu Kyi.

Vendredi soir, des comités de vigilance citoyenne ont vu spontanément le jour à travers la Birmanie, chargés de surveiller leur voisinage en cas d'opérations menées par les autorités pour arrêter des opposants.

Une vidéo filmée dans un quartier de Rangoun, la plus grande ville et capitale économique du pays, montrait de nombreux habitants envahir la rue, défiant le couvre-feu instauré à 20 heures, après des rumeurs d'une descente de la police venue arrêter des dissidents.

Frappant sur des casseroles et des poêles, ils se répondaient en criant: "Nous, les habitants de San Chaung, sommes-nous unis?". "Nous le sommes! Nous le sommes!"