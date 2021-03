Birmanie : la junte déclare la loi martiale dans deux communes de Rangoun

La junte au pouvoir en Birmanie a imposé la loi martiale dimanche soir dans deux communes de l’agglomération de Rangoun, a annoncé la télévision d’Etat.

La junte donne "le pouvoir administratif et judiciaire de la loi martiale au commandant régional de Rangoun afin qu’il l’exerce (dans la commune de Hlaing Tharyar, où des affrontements ont fait au moins 18 morts dimanche, et celle de Shwepyitha) […] afin d’assurer la sécurité, de maintenir l’Etat de droit et la tranquillité plus efficacement", a déclaré un présentateur du journal télévisé.