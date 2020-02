Biodiversité: au Spitzberg (nord de la Norvège), des millions d'espèces de plantes sont préservées dans une '"Arche de Noé végétale"

"Arche de Noé végétale" au Svalbard (Spitzberg), dans le nord arctique de la Norvège, le 23... Primevères du prince Charles, maïs sacré des Indiens Cherokee... Nichée dans l'Arctique, la plus grosse réserve mondiale de semences accueille mardi un important arrivage de graines, une forme d'assurance-vie pour la biodiversité face aux périls, notamment climatiques. Propriété de 36 institutions régionales et internationales, plus de 60.000 échantillons de semences vont rejoindre cette "Arche de Noé végétale" enfouie dans une montagne près de Longyearbyen, chef-lieu de l'archipel norvégien du Svalbard (Spitzberg), à 1.300 kilomètres du Pôle Nord. "Le jardin extraordinaire", émission emblématique de la RTBF, s'y était d'ailleurs rendu il y a peu. "A mesure que le rythme du changement climatique et que la perte de biodiver