Biodiversité : au Népal, la population de rhinocéros à une corne est en augmentation

La population de rhinocéros au Népal a augmenté de plus de 100 individus au cours des six dernières années, ont annoncé les autorités, pour la plus grande satisfaction des organisations luttant pour leur protection.

Cette population qui vit dans quatre parcs nationaux des plaines du sud du pays était de 645 en 2015 et est désormais de 752, a annoncé samedi le département des parcs nationaux et de la protection de la faune sauvage.

"L’augmentation de la population est une nouvelle enthousiasmante", a déclaré dimanche à l’AFP le porte-parole de ce département Haribhadra Acharya.

"Mais des défis demeurent, notamment pour augmenter les zones d’habitat de cet animal afin de permettre que cette croissance se poursuive."