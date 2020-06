Bilan mondial du coronavirus ce 16 juin: plus de huit millions de cas recensés dans le monde

Plus de 8 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi soir.

Au moins 8.000.202 cas d'infection, parmi lesquels 435.176 décès, ont été comptabilisés au total, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.417.902 cas (188.085 morts) et aux États-Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas (2.110.182) et de décès (116.081), selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi soir.

Si les Européens peuvent un peu souffler face à cette épidémie, le virus reste très actifs en Amérique latine, particulièrement au Chili, Pérou, Mexique et Brésil, ainsi qu'en Asie du Sud, où l'Inde et le Pakistan voient une forte croissance des cas et des décès. L'Afrique du Sud vit également une croissance inquiétante du nombre de cas.