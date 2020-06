Bilan mondial du coronavirus ce 15 juin : bientôt 8 millions de cas, l'Amérique latine toujours dans la tourmente

En ce lundi 15 juin, alors que le coronavirus SARS-CoV-2 s’est bien affaibli en Europe, et que le nombre de cas quotidiens se stabilise aux États-Unis, l’Amérique latine et l’Asie du Sud voient une augmentation de leur nombre de nouveaux cas. La courbe est particulièrement raide en Inde, au Pakistan et au Chili, montrant que la transmission du virus y est bien active. Un regain de l’épidémie est également constaté en Afrique du Sud. Des prémisses d’un aplatissement de la courbe sont palpables au Brésil, mais les chiffres des prochains jours devront confirmer cette tendance.

Le nombre total de cas confirmés, au niveau mondial, se rapproche des 8 millions. On compte actuellement plus de 430.000 décès. Malgré la flambée de cas au Brésil, les États-Unis restent le pays le plus touché par le virus en chiffres absolus, avec plus de deux millions de cas et 115.000 décès, suivis par le Brésil, la Russie, l’Inde et le Royaume-Uni.