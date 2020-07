Bilan des mesures coronavirus dans le monde ce 28 juillet : en Europe, le ton est au durcissement face à la résurgence du virus

A ce jour, plus de 16,5 millions de personnes ont été contaminées par le coronavirus et on déplore 655.300 décès.

Par ailleurs, de nombreux pays font face à une résurgence du coronavirus comme c'est le cas en Belgique, qui vient d'ailleurs d'annoncer des mesures plus restrictives comme la réduction de la bulle de contact.

Pertes record pour le tourisme

La pandémie a provoqué des pertes de 320 milliards de dollars pour le tourisme mondial de janvier à mai, soit "plus du triple" des pertes enregistrées pendant la crise de 2009, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Le tourisme est d'ailleurs un des principaux secteurs touchés par le million de destruction d'emplois au deuxième trimestre annoncées mardi par l'Espagne.

Selon l'Association internationale du transport aérien (Iata), le trafic aérien mondial ne retrouvera pas son niveau d'avant-crise avant 2024, en raison notamment des incertitudes sur les ouvertures des frontières.

Nouveaux durcissements

Le Liban, qui s'est déconfiné début juillet, a décrété deux reconfinements provisoires de cinq jours, du 30 juillet au 3 août, période coïncidant avec les vacances de l'Aïd al-Adha, puis du 6 au 10 août.

La Grèce, qui rouvrira samedi six de ses ports aux bateaux de croisière, rend à nouveau le masque obligatoire dans la quasi-totalité des lieux clos.

La région de Madrid renforce le caractère obligatoire du masque et limite des rassemblements à 10 personnes. Cette annonce intervient alors que le nombre de cas a bondi dernièrement en Espagne, amenant la France et l'Allemagne à déconseiller les voyages dans les régions les plus touchées du pays et le Royaume-Uni à rétablir une quarantaine pour les voyageurs venant d'Espagne.

L'Allemagne s'inquiète et réagit

L'Institut allemand d'épidémiologie et de veille sanitaire s'alarme de l'augmentation des nouvelles infections dans le pays, de l'ordre de 557 en moyenne par jour contre moins de 350 à la mi-juillet.

Il recommande le port du masque, y compris à l'extérieur quand une distance d'au moins 1,50 m ne peut pas être assurée. Les voyageurs revenant de régions à risques devront être testés.



Twitter retire une vidéo de Trump

Twitter a annoncé avoir retiré une vidéo postée par le président américain Donald Trump, qui diffusait de fausses informations sur le nouveau coronavirus. La plateforme a également suspendu provisoirement le compte de son fils, Donald Trump Junior, qui a rediffusé la vidéo.

La vidéo montrait un groupe de médecins affirmant notamment que les masques ne sont pas nécessaires pour arrêter la maladie.



Plus de 654.000 morts

La pandémie a fait au moins 654.477 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 13h.

Au moins 16,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays avec le plus lourd bilan (148.056 décès) devant le Brésil (87.618), le Royaume-Uni (45.759), le Mexique (44.022) et l'Italie (35.112).

Nouveaux cas en Chine

En Chine, où l'épidémie avait été largement endiguée sept mois après l'apparition du virus, les autorités ont annoncé mardi que des porteurs du nouveau coronavirus venus d'un foyer d'infection dans le nord-est du pays ont diffusé le Covid-19 dans cinq provinces dont la capitale, Pékin.

La situation reste toutefois pour l'instant largement maîtrisée au niveau national, avec seulement 391 malades traités dans l'ensemble du pays.

- Fin de quarantaine à La Mecque -

Les fidèles musulmans sélectionnés pour le grand pèlerinage à La Mecque, qui débute mercredi, finissaient ce mardi d'observer une quarantaine.

Entre 1.000 et 10.000 pèlerins résidant dans le royaume y participeront, soit une infime fraction des 2,5 millions de personnes ayant accompli ce rituel l'année dernière.