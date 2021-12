Biélorussie : les règles d’asile doivent être maintenues telles quelles dans l’UE, selon le groupe S&D au Parlement européen

Parmi les groupes politiques qui soutiennent la Commission européenne, les socialistes et sociaux-démocrates du S&D ont condamné mercredi la proposition de la Commission d’introduire pour six mois une bonne dose de flexibilité dans les règles d’asile pour aider la Pologne, la Lettonie et la Lituanie à gérer l’afflux de migrants et de demandeurs d’asile à leurs frontières avec la Biélorussie.