Biélorussie : les images glaçantes de la répression qui s'abat sur les étudiants

Arrestations violentes

Selon la police, une trentaine d’étudiants ont été arrêtés ce samedi, pour avoir participé à une manifestation interdite… Un jeune, arrêté vendredi puis relâché, raconte ce qu’il a vécu : "Quand on m’a arrêté, on m’a dit de ne pas tomber pour que les journalistes ne prennent pas de photos. On m’a ensuite poussé vers le fourgon et il y avait déjà 2 filles à l’intérieur. On a roulé 20 minutes jusqu’au commissariat. Sur le chemin, à un carrefour, on a croisé une voiture qui nous filmait. Les agents de police se sont énervés : ils étaient en colère. L’un d’entre eux me surveillait en me montrant sa main qui formait un poing. À n’importe quel moment, il pouvait passer à l’acte".

En milieu de semaine déjà, plusieurs étudiants avaient été interpellés devant leur école. Depuis le début des manifestations, les forces de l’ordre sont accusées de violences et tortures.

Alexandre Loukachenko, qui dirige la Biélorussie d’une main de fer depuis 26 ans, fait face à un mouvement de contestation sans précédent depuis qu’il a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du 9 août dernier, un scrutin entaché par des fraudes massives selon l’opposition.