Biélorussie, Haut-Karabakh, Turquie, coronavirus et Brexit : analyse des enjeux du Sommet européen

La Turquie. Ce sera le sujet le plus sensible de ce Sommet européen. Un pays et plusieurs problématiques. Plusieurs dossiers sensibles que les hauts dirigeants européens vont tenter régler. Ce soir, une discussion lui sera entièrement consacrée, après l'escalade de l'été sur fond de manœuvres militaires d'Athènes et d'Ankara, qui se disputent des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée.

Plusieurs navires turcs continuent de forer ou prospecter dans les eaux chypriotes turcs en quête de gaz, au grand dam de Nicosie, qui réclame une réaction de l'UE et menace, pour obtenir gain de cause, de bloquer d'autres dossiers. Un énorme problème, pour Angela Merkel, notamment.

La marge de manœuvre des 27 est très mince. Ils ne doivent pas compromettre le dialogue qu'Athènes et Ankara ont promis de reprendre. Mais ils entendent aussi adresser un message de fermeté à Recep Tayyip Erdogan et afficher leur pleine solidarité avec Athènes et Chypre.

La relation entre Bruxelles et Ankara est devenue l'une des plus épineuses en matière de politique étrangère commune, alors que la France privilégie une approche ferme et que l'Allemagne pousse pour un dialogue.