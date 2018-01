"Le Bhoutanais ne veut pas nuire à son prochain. C'est ça qui crée le bonheur"

Pour les voyageurs (comme nous) en quête de territoires peu explorés et de valeurs fortes, le Bhoutan est bel et bien… le pays du bonheur ! Ce petit royaume himalayen, coincé entre deux géants industriels, la Chine et l’Inde, est parvenu au fil des siècles à préserver ses secrets, ses beautés et son mode de vie. La recette ? Un isolement choisi, loin de la mondialisation et du développement du monde moderne.

Le "tiger nest", temple emblématique du Bhoutan, est un lieu sacré pour tous les bouddhistes. - © Pascale Sury

En arrivant à l’aéroport de Paro (Bhoutan), on se sent déjà chanceux. Si le pays a enfin ouvert ses portes aux voyageurs étrangers en 1974, on est loin de l’industrie de masse, le tourisme est volontairement limité par un prix prohibitif : dépense quotidienne exigée de 200 à 250 dollars par personne. "La philosophie que nous avons ici est un tourisme 'high value and low impact' pour protéger la nature, notre culture et nos traditions", nous indique directement Sangay Dorji, le guide qui nous accueille dès nos premiers pas sur le sol du Bhoutan.

"Ici, pas de 'backpacker' (des voyageurs avec un sac à dos, ndlr), tout le monde doit voyager avec une agence dans un tour organisé." Ce montant quotidien couvre quasiment tous les frais (logement, transports, entrées touristiques, nourriture) ainsi qu’une "taxe de durabilité" pour préserver le pays des dérives touristiques. "On pourrait rapidement devenir un pays riche, mais le Bhoutan ne veut pas abîmer ses forêts et ses montagnes pour construire des hôtels, des tunnels, des autoroutes…", conclut notre guide. Le Bhoutan a connu en 2016 un "record" de plus de 209 000 visiteurs internationaux (à peine plus que Durbuy en Belgique), dont un quart d’Européens.