Beyrouth : craintes d'une pénurie de pain, l'ONU se prépare à envoyer blé et céréales au Liban

L'agence prévoit également d'envoyer des colis alimentaires à des milliers de familles touchées par l'explosion ayant démoli les silos de céréales installés près du port de la capitale mardi et menaçant de provoquer des pénuries alimentaires. Une grande partie de la population libanaise était déjà en difficulté à cause de la mauvaise situation économique et des conséquences de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 .

Le Programme alimentaire mondial (PAM) va envoyer des céréales et des colis alimentaires au Liban après la double explosion catastrophique survenue mardi dans le port de Beyrouth, rapporte vendredi la chaîne d'information al-Jazeera. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a annoncé qu'il comptait envoyer de la farine de blé et des céréales au Liban.

Des responsables ont tenté d'atténuer les craintes des Libanais, affirmant que le pays avait des stocks de blé suffisants pour un mois et que de nouvelles cargaisons arriveraient cette semaine à travers les ports de Tripoli dans le nord et Saïda dans le sud.

Quelque 15.000 tonnes de blé, de maïs et d'orge entreposées dans les imposants silos, vieux de 55 ans, ont été projetées par l'explosion et une minoterie voisine a été détruite.

Dans le port, du blé se répand hors de silos éventrés, se mélangeant à la suie, aux débris et au ciment: l'explosion a touché les plus grands silos de céréales du Liban, provoquant la panique parmi la population qui craint une pénurie de pain.

Mais les silos manquent, fait remarquer Moussa Khoury, un entrepreneur agricole qui a géré le stockage des céréales de Beyrouth de 2014 à 2017.

"Rien n'est comparable au port de Beyrouth, où les céréales étaient déchargées des bateaux ou retirées des silos 24 heures sur 24", ajoute-t-il, prédisant "d'énormes problèmes" dans les prochains mois.

"Les ports de Tripoli et Saïda sont plus petits, ce qui signifie que le déchargement sera plus long et plus coûteux" et pourrait se répercuter sur le prix du pain, ajoute-t-il.

Les propriétaires de minoteries ont déjà calculé que le transport du blé par camion depuis Tripoli, à 80 km au nord de Beyrouth, coûterait 6 dollars de plus par tonne, déclare Arslan Sinno, président de Dora Mills.

"Qui payera? Nous?", demande-t-il amèrement.

"La cerise" sur le gâteau...

Arslan Sinno explique à l'AFP que les stocks dans les silos et les minoteries étaient déjà à la baisse en raison des délais de paiement de la Banque centrale aux fournisseurs étrangers.

"D'autres fournisseurs peuvent ne plus vouloir venir en raison de problèmes de sécurité", ajoute-t-il.

L'Agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) a aussi tiré la sonnette d'alarme après l'explosion de Beyrouth, affirmant mercredi craindre "à brève échéance, un problème de disponibilité de farine".

Depuis des mois, des initiatives comme celle de la Banque alimentaire libanaise distribuent des rations aux familles dans le besoin, dont du pain offert par certaines des minoteries et boulangeries aujourd'hui touchées de plein fouet.

Depuis l'explosion mardi, des volontaires de la Banque alimentaire libanaise (LFB) sont sur le pont, distribuant des sandwichs et des repas aux familles dont les habitations ont été endommagées, affirme Souha Zeaiter, sa directrice exécutive.

Mais même son initiative peut être affectée.

Une boulangerie qui donnait 500 paquets de pain par jour à la LFB avant le drame l'a avertie qu'elle ne pouvait pas donner plus en raison de la pénurie de farine.

"Nous étions déjà confrontés au Covid-19 et à la crise économique, et puis ce désastre est arrivé", dit Souhai Zeaiter à l'AFP. "C'était la cerise sur le gâteau".