Bethléem et le tourisme religieux, vers une année record?

Pour Pincess Bondonc, une touriste venue des Philippines, visiter Bethléem était une priorité cette année. "Ça fait 10 ans que nous prions et que nous espérons pouvoir venir ici, nous sommes tellement reconnaissants, nous sommes bénis de pouvoir voir cet endroit où Jésus est né!"

"2018 est la meilleure année pour le tourisme palestinien"

D’après le ministère palestinien du tourisme, cette année sera très bonne en termes de fréquentation. "Depuis des décennies, on peut dire que 2018 est la meilleure pour le tourisme palestinien" explique Ali Abou Srour, ministre palestinien adjoint du Tourisme. Selon les chiffres rendus publics par le Ministère, environ 2,8 millions de touristes ont visité les Territoires palestiniens cette année, contre 2,5 millions l'an dernier.

Elias Al-Arja préside l'Association des hôtels palestiniens. Il confirme que le taux d’occupation des établissements cette année est supérieur à celui des années précédentes. "Nous avons eu des taux d'occupation entre 72 et 74% en 2018, ce qui est un taux excellent."

"Beaucoup d'Américains reviennent à Bethléem"

Dans les boutiques de la vielle ville de Bethléem, où on se frotte les mains en cette veille de Noël, on observe aussi cette hausse de fréquentation "C'est sans doute dû au fait que beaucoup d'Américains reviennent à Bethléem. Ça nous aide précise Maher Kanawati, propriétaire d’un magasin de souvenir. Ils font du shopping, ils vont au restaurant et achètent beaucoup d'articles en bois d'olivier qu'on produit ici."