Bernie Sanders: "Mon message à Poutine est clair: restez à l'écart des élections américaines"

Ingérence russe: D. Trump qualifie les informations du New York Times de "Fake News" - 26/01/2018 Le président américain Donald Trump a ordonné l'an dernier le renvoi du procureur spécial chargé de l'enquête russe avant de se raviser, affirmait le New York Times jeudi soir. Le président républicain aurait donné l'ordre de limoger le procureur spécial Robert Mueller en juin 2017 mais le conseiller juridique de la Maison Blanche, Don McGahn, aurait refusé, affirmant que cela aurait un "effet catastrophique" sur la présidence Trump. Le président américain, à Davos, a qualifié ces allégations de "fake news". Traduction: D. Trump: "Fake News, folklore, mensonges. Typiquement des histoires mensongères du New York Times!"