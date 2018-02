Les Américains nient avoir discuté d'une annexion des colonies de Cisjordanie avec Israël

La Maison Blanche a nié lundi que les Etats-Unis discutent avec Israël d'un projet d'annexion des colonies de Cisjordanie occupée, contredisant les propos d'un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui ont provoqué la colère de la direction palestinienne.

Les affirmations selon lesquelles ces discussions sont en cours "sont fausses", a réfuté Josh Raffel, un porte-parole de la Maison Blanche qui travaille avec Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump en charge de ce dossier au sein de l'administration américaine. "Les Etats-Unis et Israël n'ont jamais discuté d'une telle proposition et le président reste focalisé sur son initiative de paix israélo-palestinienne".

Souveraineté israélienne

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'il discutait depuis "quelque temps" avec l'administration américaine d'une annexion des colonies de Cisjordanie occupée, selon un de ses porte-parole.

Appliquer la souveraineté israélienne aux colonies est considéré comme revenant à une annexion. Les propos publiquement attribués à Benjamin Netanyahu constituent la première expression de soutien de sa part à un projet défendu par de nombreux membres de son parti et de sa majorité parlementaire.

Une telle annexion compliquerait encore davantage la recherche de la paix avec les Palestiniens et la solution à deux Etats, c'est-à-dire la création d'un Etat palestinien coexistant avec Israël.