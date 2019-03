Ben: le blogueur "diplomate", à la recherche des derniers alliés de Taïwan

Le Taïwanais Ben Wu a survécu à une tempête aux Iles Salomon, consulté un sorcier au royaume d'eSwatini et mâché de la noix de bétel aux Kiribati... Il faut aimer l'aventure quand on a en tête de visiter les derniers alliés de Taïwan. C'est pourtant le projet très particulier de ce Youtubeur. Son but : montrer que l'île aux 23 millions d'habitants est de plus en plus isolée sur le plan diplomatique.

"On découvre qu'on a des alliés une fois que les relations sont rompues"

"La plupart des Taïwanais découvrent qu'on a des alliés une fois que les relations diplomatiques sont rompues explique Ben Wu à l'AFP. Et je crois que ce n'est pas bien pour la jeune génération et aussi pour notre pays." Sur la liste des alliés de Taïwan, Ben Wu a aussi coché Tuvalu et Nauru, et devait ce mois-ci effectuer une tournée en Amérique du Sud et aux Caraïbes, avec des étapes au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Paraguay, en Haïti, au Belize, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et à Saint-Kitts-et-Nevis. Il prévoit d'achever cet été son odyssée par une visite au Vatican et à la République des Palaos (Palau)