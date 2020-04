Bella Ciao chanté aux balcons et aux fenêtres : l'Italie célèbre une Libération très symbolique

Le chant des partisans antifascistes italiens a résonné dans les villes et les villages de la péninsule ce samedi. Les Italiens se sont mis à leurs fenêtres et balcons, quelque fois sur les places, pour jouer ou reprendre en cœur ses paroles de résistance et de liberté en ce 25 avril, jour anniversaire de la libération du pays de l’occupation nazie et fête de la résistance.

C’est un jour férié important en Italie, surtout en ces temps de confinement et de crise due au coronavirus. En reprenant la célèbre chanson, le pays fait preuve de son unité dans l’adversité.