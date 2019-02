Behrouz Boochanie, le réfugié-écrivain qui utilisait WhatsApp, récompensé par un prix littéraire

C’est l’histoire d’un demandeur d’asile arrêté par l’Australie sur une île du Pacifique. Behrouz Boochani est Kurde iranien. Il a été arrêté et détenu dans un centre de détention sur l‘île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est de là qu’il a écrit « Pas d’ami, mais la montagne ». Une rédaction particulière puisque l’homme envoyait des sms à un ami traducteur qui se chargeait de récolter la prose du détenu. Aujourd’hui, le réfugié remporte le prix victorien de littérature 2019, le prix littéraire le plus important en termes de récompense financière… 100.000 dollars australiens, soit 63.000 euros.

Le réfugié écrit régulièrement pour le journal britannique The Guardian, il multiplie les tweets sur la vie de Manus et entretient des liens avec les défenseurs en ligne de la politique sévère de l’Australie. Il a même tourné et co-réalisé un documentaire intitulé « Chauka, Tell Us The Time » depuis son centre de détention. Encore une fois, il a utilisé son téléphone.

Le livre a été écrit en farsi pendant les années de détention de Boochani. Il envoyait des messages WhatsApp à un traducteur, Omid Tofighian. « WhatsApp est comme mon bureau », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas écrit sur papier car à ce moment-là, chaque semaine ou chaque mois, les gardes attaquaient notre chambre et perquisitionnaient dans notre propriété. J’avais peur de perdre mon écriture. Il était donc préférable que je l’écrive et que je l’envoie juste après »

Interrogé par la BBC, Boochani a déclaré que les prix lui donnaient un sentiment très paradoxal. « D’une certaine manière, je suis très heureux parce que nous sommes en mesure d’attirer l’attention sur cette situation difficile et vous savez que beaucoup de gens ont pris conscience de cette situation, ce qui est génial… Mais de l’autre côté, je sens que je n’ai pas le droit de faire la fête – parce que j’ai beaucoup d’amis ici qui souffrent dans cet endroit. La première chose à faire pour nous est d’obtenir la liberté, de quitter cette île et de commencer une nouvelle vie. »

Quitter l’Iran pour s’exprimer librement

Behrouz Boochani a fui l’Iran à cause des autorités locales et du manque de liberté d’expression. « Je ne voulais pas aller en prison en Iran, je suis parti et quand je suis arrivé en Australie, ils m’ont mis dans cette prison pendant des années »

Les juges du prix littéraire ont décrit son livre comme « une œuvre d’art époustouflante et une théorie critique qui échappe à toute description. Des formations narratives distinctives sont utilisées, de l’analyse critique à la description détaillée en passant par la poésie et le surréalisme dystopique », ont-ils déclaré. « L’écriture est belle et précise, mélangeant les traditions littéraires émanant du monde entier, mais plus particulièrement des pratiques kurdes. »

Les directives de participation au Prix victorien de littérature stipulent que les écrivains doivent être citoyens australiens ou résidents permanents. Cependant, le centre Wheeler, qui gère les récompenses littéraires, a accepté la recommandation de ses juges et a fait une exception pour le livre de Boochani.

La politique de l’Australie en matière de réfugiés a été largement couverte par la presse mondiale et critiquée par l’ONU et des groupes mondiaux de défense des droits de l’homme, bien que certains responsables politiques européens l’aient louée.

Berhouz Boochani veut que les lecteurs de son livre comprennent ce qu’il dit être une tentative « systématique de dépouiller les réfugiés et les demandeurs d’asile de leur » identité, humanité et individualité. « Nous ne sommes pas des anges et nous ne sommes pas méchants », a-t-il déclaré. « Nous sommes des humains, de simples humains, nous sommes des innocents. »