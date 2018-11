Bébés rhinocéros: le combat d'un jeune garçon en Afrique du Sud

En effet, certains rhinocéros sont en voie d'extinction. Un petit garçon de 11 ans, Hunter Mitchell, se bat pour les sauver et les protéger en Afrique du sud. Il a entre-autres pris sous son aile Micky, un bébé rhinocéros noir de 6 mois, dont la mère a été tuée par des braconniers. "Tout a commencé le 31 décembre 2015 quand j'ai entendu parler d'un bébé rhinocéros abandonné dans la réserve privée de safari Akila", explique-t-il. "Et j'ai compris tout de suite que ce rhinocéros était très en danger. Donc j'ai voulu l'aider en récoltant de l'argent pour lui. J'ai demandé à ma maman pour une page Facebook, parce que je sais que beaucoup de gens y vont et que ça pourrait bien fonctionner."

C'est comme ça que la page "Raise the baby rhino with Hunter" est née, il y a trois ans. Depuis ce premier appel aux dons, Hunter a déjà réuni plus de 14.000 euros pour sauver les rhinocéros à travers tout le pays. Et quand ils sont assez forts, ils sont relâchés dans la nature. "Tout l'argent est investi pour sauver et élever les rhinocéros orphelins. Parce que les mères ou les parents meurent, mais si on peut sauver ces bébés, ils vont pouvoir grandir et faire d'autres bébés pour la prochaine génération, et ça c'est très important", dit-il avec enthousiasme.

L'espèce à l'état sauvage est une cible très prisée par les braconniers qui vendent leurs cornes à prix d'or en Asie. Ces cornes sont très populaires pour leurs soi-disant vertus médicinales ou aphrodisiaque. Aujourd'hui, la WWF ne compte plus que 5.000 rhinocéros noirs en Afrique du Sud. "Les menaces n'ont jamais été aussi importantes contre les rhinocéros et les tigres à l'état sauvage", affirme Stuart Chapman, directeur du programme de conservation de la région du Grand Mékong pour WWF.