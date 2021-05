" Beaucoup d'Ecossais votent avec leur cœur plutôt qu'avec leur tête "

Sous le ciel couvert d’Edimbourg, les 129 membres du Parlement écossais ont commencé aujourd’hui le travail de cette nouvelle législature. Qu’ils soient élus nationalistes, écolos, conservateurs, travaillistes ou libéraux, ceux qui connaissent déjà par cœur les couloirs du bâtiment et les débats qui l’animent ne seront pas franchement surpris. Les nouveaux venus, eux, n’auront d’autre choix que d’apprendre à se fondre dans ce nouvel environnement où, plus encore que ces dernières années, la question de l’avenir de l’Ecosse sera inévitable.

En 1320, le tout premier jour du Tartan

Le mur érigé en l’an 122 par l’empereur romain Hadrien pour séparer Britannia, la province romaine colonisée, de la Calédonie, terre libre où vivaient différents peuples celtes insoumis. - © Jeff J Mitchell - Getty Images

Il y a un peu plus de 700 ans, à la fin du 13e siècle, la toute jeune Marguerite hérite de la couronne écossaise de son grand-père Alexandre III. Née en Norvège 3 ans plus tôt, elle n’aura pas l’occasion de découvrir son royaume : elle meurt à lors de la traversée qui devait l’amener de Bergen (Norvège) en Ecosse. Elle avait 7 ans.

Face à la multitude des prétendants, le roi d’Angleterre Edouard 1er désigne John Baliol et le force à accepter la suzeraineté de l’Angleterre, ce qui ne se passe pas sans problème. Face aux résistances de Baliol, le roi d’Angleterre le chasse du trône et les Anglais deviennent, à partir de 1296, les maîtres politiques et militaires de l’Ecosse. C’est là que vont entrer en scène les héros de la " cause écossaise " : William Wallace, finalement capturé et exécuté par les Anglais et Robert Bruce, qui va repousser les Anglais hors des frontières écossaises, après la bataille – et la victoire – de Bannockburn en 1314, qui reste la plus célèbre de l’histoire du pays. C’est aussi sous Robert Bruce que l’indépendance de l’Ecosse est reconnue par le pape. Depuis ce 6 avril 1320, ce jour est devenu le " Tartan day – jour du Tartan ", qui célèbre l’esprit d’indépendance des Ecossais, où qu’ils soient dans le monde.

Une indépendance régulièrement remise en cause au fil des siècles et des oppositions qui se font jour entre Londres et son Église anglicane d’une part et Edimbourg et son Église presbytérienne, protestante elle aussi mais refusant d’admettre l’autorité royale et celle des évêques.

Après plusieurs années de négociation portant sur des avantages commerciaux accordés par l’Angleterre, le Parlement écossais transfère ses pouvoirs à Londres. Les seules compétences qui restent à Edimbourg sont la religion, la justice ou encore l’enseignement. Mais le 1er mai 1707, les Ecossais deviennent des citoyens britanniques, qui peuvent notamment profiter des avantages commerciaux de l’Empire colonial.

Il faudra près de 300 ans pour que les Ecossais retrouvent leur Parlement, en 1999.

Et depuis 2007, ce Parlement est dominé par le Scottish National Party, né en 1934 de la fusion du National Party of Scotland et du Scottish Party avec le rêve d’un Ecosse indépendante.