BBC World News interdit en Chine pour des "contenus en violation de la loi"

L'autorité de régulation de l'audiovisuel chinois a annoncé jeudi avoir interdit la diffusion de BBC World News, estimant que les contenus de la chaîne d'information internationale avaient "sérieusement" enfreint les directives en vigueur dans le pays.

Dans un communiqué, l'autorité estime que la chaîne d'information en continu a notamment enfreint le principe selon lequel "les informations doivent être véridiques et justes" et "ne portent pas préjudice aux intérêts nationaux de la Chine". Aussi, elle "n'autorise pas à la BBC à continuer d'émettre en Chine".

Londres dénonce une "atteinte inacceptable à la liberté de la presse"

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a dénoncé jeudi une "atteinte inacceptable à la liberté de la presse" après la décision des autorités chinoises d'interdire la diffusion de la chaîne britannique d'informations internationales BBC World News. "La Chine a des restrictions parmi les plus strictes au monde concernant la liberté des médias et d'internet, et cette dernière mesure ne fera qu'endommager la réputation de la Chine aux yeux du monde", a estimé le chef de la diplomatie dans un tweet.

La BBC "déçue"

Le groupe audiovisuel public britannique BBC s'est dit jeudi "déçu" par la décision des autorités chinoises d'interdire la diffusion de sa chaine d'informations internationales BBC News World. "Nous sommes déçus que les autorités chinoises aient décidé de prendre cette mesure", a déclaré une porte-parole de la chaîne britannique. "La BBC est le diffuseur d'informations internationales le plus fiable au monde. Elle couvre des sujets du monde entier de manière honnête, impartiale et sans crainte ni faveur".